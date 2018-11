Endlich sollten Kunden erfahren, was wirklich Sache ist. Deshalb beschloss der Gesetzgeber im Juli 2017 eine Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG). Sie ist seit diesem Sommer in Kraft. Seither sollen die Kunden genau informiert werden, wie es um ihren Lebensversicherungsvertrag bestellt ist. Diese strengeren Vorgaben hat das Luxemburger Analysehaus Partner in Life zum Anlass genommen, die Wertermittlung der deutschen Versicherer nach ihrer Transparenz abzuklopfen.

Ausgerechnet Branchenprimus Allianz - jeder fünfte kapitalbildende Versicherungsvertrag wird von den Münchnern verkauft - landet dabei im Gesamtranking auf dem letzten Platz. Gegenüber früheren Standmitteilungen habe sich die Transparenz bei Deutschlands mit Abstand größtem Anbieter sogar verschlechtert, kritisieren die Tester. Auf dem Siegertreppchen landen dagegen zwei öffentliche Lebensversicherer, die SV Sparkassen Versicherung und Provinzial Nordwest.

Ruhmlos s...