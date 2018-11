Seit Dezember 2016 sind fast jeden Monat Afghanen aus Deutschland in ihr Herkunftsland abgeschoben worden. An Bord der 18. Chartermaschine nach Kabul waren 42 abgelehnte Asylbewerber. Das Flugzeug landete am Mittwochmorgen in der afghanischen Hauptstadt.

Damit sind bislang insgesamt 425 Männer per Sammelabschiebung »rückgeführt« worden, mehr als die Hälfte von ihnen aus Bayern. Im Juni hatte sich ein junger Mann kurz nach seiner Ankunft das Leben genommen. Wie es den übrigen geht, ist in der Mehrzahl der Fälle unbekannt - ebenso wie das Schicksal der rund 1200 Menschen, die allein 2017 über Programme zur sogenannten freiwilligen Rückkehr aus der Bundesrepublik nach Afghanistan ausreisten.

Erst Anfang dieser Woche waren bei einem Selbstmordanschlag in Kabul und Gefechten in mehreren Provinzen Afghanistans mehr als 100 Menschen getötet worden. Dennoch halten Bunde...