Diejenigen, die Überstunden leisteten, berichteten durchgängig häufiger von körperlichen und psychischen Beschwerden. Beschäftigte mit hohen Einflussmöglichkeiten auf ihre Arbeitszeiten litten hingegen deutlich seltener an gesundheitlichen Beschwerden. epd/nd

Atypische Arbeitszeiten könnten zu gesundheitlichen Problemen führen, betonte ein Sprecher der Linksfraktion: Schichtarbeitende klagten häufiger über Schlafstörungen, Rücken- und Kreuzschmerzen sowie körperliche Erschöpfung und Beschäftigte, die am Wochenende arbeiteten, über Müdigkeit und Rückenschmerzen.

Bei 1,6 Millionen Beschäftigten liegt die Arbeitszeit bei 49 Stunden in der Woche oder darüber. Etwa jeder siebte Beschäftigte in Deutschland ist Schichtarbeiter. Bei Leiharbeit und befristeter Beschäftigung sind atypische Arbeitszeiten besonders stark ausgeprägt.

Sogenannte atypische Arbeitszeiten sind demnach auch darüber hinaus weit verbreitet. Nach Ministeriumsangaben arbeiten rund 6,8 Millionen Arbeitnehmer und damit fast jeder Fünfte abends sowie zwei Millionen nachts - entweder an jedem Arbeitstag oder an mindestens der Hälfte der Werktage innerhalb der vergangenen vier Wochen.

Berlin. Jeder vierte Beschäftigte in Deutschland arbeitet mindestens zweimal im Monat auch samstags oder sonntags. Das betraf im vergangenen Jahr gut neun Millionen Arbeitnehmer, wie aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervorgeht, die dem Evangelischen Pressedienst vorliegt. Zuerst hatte das »RedaktionsNetzwerk Deutschland« über die Zahlen berichtet.

