Die Narodni Straße in Prag während der Gedenkfeier an die »Samtene Revolution« Foto: Reuters/David W. Cerny

Traditionsgemäß steht auch der diesjährige 17. November unter der Ägide der Studenten- und Jugendverbände. Ein »Festival der Freiheit« wird nicht nur auf den Straßen und Plätzen der Hauptstadt, sondern auch in vielen Bezirks- und Provinzstädten abgehalten. Karnevalistische Umzüge, Literaturlesungen, Jazzkonzerte, Diskussionsrunden - all dies kann man von den Vormittagsstunden bis in den späten Abend rings um Wenzelsplatz, Altstädter Ring, Graben und Nationalstraße erleben. Die amtierenden Politiker - Präsident Miloš Zeman und Regierungschef Andrej Babiš - werden den Spott der Studenten aushalten müssen. Da kommt es gerade rechtzeitig, dass gegen den den Chef der populistischen Regierungspartei ANO (»Ja«) neue Ermittlungen im Fall »Storchennest«, der Veruntreuung von EU-Mitteln im Zusammenhang mit einem seiner Konzerne, eingeleitet wurden. Am Donnerstag forderte der von der Opposition kontrollierte Senat, dem Oberhaus des Zweikammernpar...