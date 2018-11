Gedenkstätte meldet 15 Vorfälle mit rechtem Hintergrund in den vergangenen Monaten / Zuletzt hatte AfD-Gruppe NS-Verbrechen verharmlost

Mit der Aktion protestierte die Gruppe gegen eine Rede Höckes vom Januar 2017 in Dresden. Darin hatte der Politiker mit Bezug auf das Berliner Mahnmal von einem »Denkmal der Schande« gesprochen.

Den Aktivisten sei es darum gegangen, mit ihrer Aktion in Bornhagen ein Zeichen gegen die umstrittenen Äußerungen Höcke zu setzen und ihrerseits mit den gewählten Mitteln gesellschaftlich aufzurütteln und ebenfalls zu polarisieren.

Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen gehe davon aus, dass das Verhalten der Künstlergruppe nicht geeignet gewesen sei, Höcke zu dem von den Aktivisten beabsichtigten Kniefall vor dem Mahnmal-Nachbau zu bewegen, erläuterte der Sprecher. Vielmehr bestünden erhebliche Zweifel daran, dass der AfD-Politiker durch die Aktion hätte beeinflusst werden können. Von einer Person des öffentlichen Lebens könne erwartet werden, »dass sie einem derartigen Verhalten in besonnener Selbstbehauptung standhält«.

Er bestätigte damit eine Mitteilung, die die Berliner Künstlergruppe am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet hatte. Der Nachbau des Berliner Holocaust-Mahnmals auf dem Nachbargrundstück Höckes im thüringischen Bornhagen bleibt damit zunächst ohne juristische Konsequenzen.

Bornhagen. Das Ermittlungsverfahren wegen des Nachbaus des Berliner Holocaust-Mahnmals neben dem Haus des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke wird eingestellt. Der Vorwurf der Nötigung gegen einzelne Mitglieder der Künstlergruppe »Zentrum für politische Schönheit« wird fallen gelassen. Es bestehe kein hinreichender Tatverdacht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mühlhausen am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst.

Ein verkleinerter Nachbau des Berliner Holocaust-Mahnmals in Sichtweite des Grundstücks von AfD-Politiker Höcke.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Alina Leimbach zur Kehrtwende der SPD in Sachen Hartz IV

Der Deal, den die britische Premierministerin mit der EU ausgehandelt hat, kommt in Großbritannien nicht gut an

Yücel Özdemir fragt sich, ob Türken und Kurden in der Türkei vor dem Gesetz gleich sind

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!