Danny DeVito (li.) als Urologe und Michael Douglas als Sandy Kominsky Foto: dpa/Netflix/Mike Yarish

Diese Aura, dieses Haar, dieser bedrohliche Blick: Wenn Michael Douglas den Raum scannt, scheinen die letzten 20 Jahre kaum am Ego des Megastars von einst genagt zu haben. Und dann erst sein Text: »Ein Schauspieler«, erklärt der Schauspiellehrer im Halbdunkel seines Seminars, »ein Schauspieler tut so, als sei er Gott!« Im Auditorium herrscht betretenes, fast ängstliches Schweigen. Immerhin besteht kein Zweifel, wen der große Douglas meint: sich selbst mitsamt seiner ersten Serienfigur, seit er die »Straßen von San Francisco« 1977 Richtung Weltkino verließ: Sandy Kominsky.

So heißt der Titelheld einer Netflix-Serie, die Michael Douglas ein Denkmal setzt - um es sogleich wieder einzureißen: So eindrucksvoll Sandy Kominsky die erste von acht Comedy-Episoden betritt, so harndrucklos kämpft er sich nämlich durch die folgenden sieben. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Denn anstatt dem Sex- und Machtgott der Achtziger bis Neunziger ein ehrfürchtige...