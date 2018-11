Oben rechts: Die spektakuläre Weltraumrakete »Planet Orbital 1« aus der DDR Foto: Kevin Fuchs

Zuweilen ist die Not ein guter Ratgeber. Da im Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR die Depots überquellen vor Produkten aus DDR-Fertigung und weil das Museum zudem in ungünstig kurzen Abständen die Lager wechseln muss, hat man entschieden, einen Teil der etwa 170 000 Objekte umfassenden Sammlung gleich in Form einer Ausstellung öffentlich zugänglich zu machen. Zunächst werden aus jeder der insgesamt 35 Sachgruppen der Sammlung - von »Agitation und Propaganda« bis »Zahlungsmittel« reicht die Palette - einzelne Objekte vorgestellt. Man stößt auf »Robotron«-Schreibmaschinen, bei deren Anblick schon die Erinnerung an den harten Anschlag sich in den Fingerkuppen regt. »Ata« und »Fewa« stechen ins Auge, die Reinigungsdauerbrenner, graue Kaffeemühlen, wie sie noch in manchen Datschen zu finden sind, aber auch echte Holzski Marke »Adler« sowie ein rotes »Simson«-Moped.

Für Menschen, die im Osten Deutschlands aufgewachsen sind, dürfte mi...