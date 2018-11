Paris. Der französische Stromnetzbetreiber RTE hält eine Abschaltung des pannenanfälligen Atomkraftwerks Fessenheim am Oberrhein ab dem Sommer 2020 für möglich. In einem am Donnerstag veröffentlichten Gutachten nannte das Unternehmen aber mehrere Bedingungen. Um die Stromversorgung sicherzustellen, dürfe bis dahin kein anderes Kraftwerk vom Netz gehen. Nach Angaben des Netzbetreibers gibt es ab dem Winter 2020 ausreichend große Sicherheitsreserven für die Stromversorgung. AFP/nd