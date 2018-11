Potsdam. Zwei mutmaßliche Täter sind wegen der Sprengung von Geldautomaten in Frankfurt (Oder) und Berlin festgenommen worden. Den beiden Männern im Alter von 55 und 42 Jahren werden vier Taten im Landkreis Oder-Spree vorgeworfen, teilte das brandenburgische Polizeipräsidium am Donnerstag mit. Mit ihren Attacken auf die Geldautomaten im Zeitraum 28. Mai bis 16. Juli in Storkow, Ziltendorf, Müllrose und Neuzelle erbeuteten sie jedoch kein Geld. Gegen die Beschuldigten wurde Anfang November vom Amtsgericht Frankfurt (Oder) Haftbefehl erlassen. In Brandenburg gibt es immer wieder Sprengungen von Geldautomaten. Zuletzt wurde vor gut zwei Wochen ein Automat in einer Bankfiliale in Wittenberge (Prignitz) gesprengt. dpa/nd