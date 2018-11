Bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern wechselten Wähler zu Hunderttausenden / Bundesweite Umfragen bestätigen den Trend

Der gute, alte Wahlkampf der Sozis - gar nicht so schlecht, aber aus der Zeit gefallen

In Frankfurt gab es bei der Landtagswahl Ungenauigkeiten bei der Stimmauszählung - dies könnte Konsequenzen für die Koalitionsoptionen haben

Potsdam. Die SPD setzt im Landtagswahlkampf 2019 wieder auf die Werbeagentur »Best Friend«, von der sie sich strategisch beraten lässt. Bereits im Landtagswahlkampf 2014, aus dem die SPD als Sieger hervorging, hatte sie mit dieser Agentur zusammengearbeitet. Für den Wahlkampf verantwortlich sind Generalsekretär Erik Stohn, der die 14-köpfige Wahlkommission leitet, und Landesgeschäftsführer Daniel Rigot. Zu den Kunden der Werbeagentur »Best Friend« gehören außerdem das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, die Deutsche Rentenversicherung, die Energieagentur DENA und die Tegel Projekt GmbH. »Best Friend« (Bester Freund) gehört zur SCRIPT-Gruppe. nd

