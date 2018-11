Bu seçimlerde benzer bir uygulama Türk kökenli CHP milletvekili Enis Berberoğlu için de yapıldı. Türkiye’nin Suriye’deki İslamcı örgütlere silah satışını iddia eden belgelerin Berberoğlu tarafından Can Dündar’a verildiği ileri sürülmüştü. Bunun üzerine hakkında dava açıldı, milletvekili dokunulmazlığı kaldırıldı ve hapse atıldı. CHP’nin AKP ve MHP’ye HDP’li vekillerin dokunulmazlığını kaldırmak için verdiği destek, böylece kendi milletvekilinin de tutuklanmasına yol açmıştı.

Yasalara bakarsanız Türklerle Kürtler her alanda eşit haklara sahip. Bu nedenle, yıllardır eşit haklar talep eden Kürtler’e devletin yanıtı »Neyiniz eksik?« oldu. En son Mart 2015’te Cumhurbaşkanı Erdoğan, »Kardeşim ne Kürt sorunu ya. Neyin eksik senin?« diye konuşmuştu.

