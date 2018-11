Potsdam. Deutschland soll nach dem Willen der Bundesregierung bei der Digitalisierung von Industrie und Verwaltung schneller vorankommen. Der Anspruch sei, dass »Made in Germany« auch bei der Künstlichen Intelligenz ein Markenzeichen werde, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einer Klausur des Bundeskabinetts am Donnerstag. Digitalisierung sei »entscheidend für den Wohlstand von morgen«. Das Kabinett verabschiedete eine Umsetzungsstrategie mit Dutzenden Einzelprojekten aller Ressorts. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sprach von einem »richtigen Vorwärtsmarsch«. Merkel bekräftigte, dass der Bund in einer nationalen Strategie für Künstliche Intelligenz bis 2025 drei Milliarden Euro bereitstellen will. dpa/nd