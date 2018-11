Berlin. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) lehnt höhere Pflege- und Rentenversicherungsbeiträge für Kinderlose ab. »Schon im bestehenden Kranken- und Pflegeversicherungssystem sind Kinderlose solidarisch mit Familien, die Kinder haben«, sagte Giffey den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Kinderlose dürften nicht weiter belastet werden. »Wir wollen keinen Weg, der die Gesellschaft spaltet«, betonte die Ministerin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte gefordert, dass Kinderlose in Zukunft mehr Pflege- und Rentenbeiträge zahlen sollen. epd/nd

