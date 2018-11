»Sie dürfen zurecht nicht damit rechnen, dass der Bebauungsplan Ostkreuz dieses Jahr noch in der Bezirksverordnetenversammlung beschlossen wird«, versichert der Lichtenberger Bezirksbürgermeister Michael Grunst (LINKE) bei einem Pressegespräch am Donnerstag. Die festzuzurrenden Baupläne rund um die Rummelsburger Bucht schmecken vielen Anwohnern nicht.

»Wir prüfen, ob eine Teilung des B-Plans möglich ist«, erklärt Grunst. Schließlich gebe es erhebliche Kritik an den geplanten Eigentumswohnungen. Diese sollen auf dem Grundstück des für seinen rüden Umgang mit Mietern bekannten Immobilieninvestoren Gijora Padovicz entstehen. »Es gibt mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung eine Diskussion, ob als Ziel für die Bebauung das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung vorgegeben werden kann«, so der Bezirksbürgermeister. Was zumindest einen Anteil von 30 Prozent Sozialwohnungen bedeutete. In einem Gespräch mit der Senatsverwaltu...