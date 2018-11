Am 17. November wird das Café Sibylle an der Karl-Marx-Allee 72 in Friedrichshain wiedereröffnet. Das bestätigte der neue Betreiber, der Weiterbildungs- und Beschäftigungsträger »puk a malta«, dem »nd« auf Nachfrage. Nach 65 Jahren am historischen Standort hatte der beliebte Kieztreff Ende März schließen müssen, nachdem der Mietvertrag des letzten Betreibers nicht verlängert worden war. Im August hatten der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und die »puk a malta gGmbH« einen Mietvertrag für das Objekt abgeschlossen. Das spätere Café Sibylle war 1953 als »Milchtrinkhalle« im Block C-Süd der damaligen Stalinallee entstanden. Nun öffnet es täglich von 9 bis 19 Uhr mit »neuem gastronomischen Angebot«. Gezeigt wird dort weiterhin eine Ausstellung zur Geschichte der Karl-Marx-Allee. tm