Das Landgericht hat am Donnerstag einen Berliner Physiotherapeuten wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Er habe zwei Mädchen bei der Behandlung in seiner Praxis in elf Fällen im Intimbereich berührt, hieß es. Der 64-Jährige erhielt für drei Jahre Berufsverbot. dpa/nd