Im sechsten Wiener Gemeindebezirk, Mariahilf, steht ein beeindruckender dreiseitiger Bau, der durch seine hohen Fenster auffällt, die von gläsernen Gittern unterteilt sind: der Werkstättenhof. 1908 errichtet, sind dort bis heute handwerkliche Betriebe untergebracht. An seinem Eingang in der Mollardgasse findet sich ein Schild, das an einen der 88 österreichischen »Gerechten unter den Völkern« erinnert, an Reinhold Duschka. Zu einer Zeit, da auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs Millionen von Menschen den sogenannten Heldentod starben, vollbrachte Duschka im Geheimen eine wahre Heldentat: Er versteckte, wie es auf der Tafel heißt, »die jüdische Chemikerin Dr. Regina Steinig und ihre elfjährige Tochter Lucia in seiner Werkstätte«. Fast vier Jahre lang beherbergte er sie, besorgte für die beiden Nahrung und Kleidung und rettete sie vor dem Tod.

Trotz seiner Berliner Herkunft war der hagere, wortkarge Kunsthandwerker Reinhold...