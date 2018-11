Dresden. Die Grünen-Fraktion im Landtag will über 1000 Stellen mehr im öffentlichen Dienst als bisher von der schwarz-roten Koalition geplant. Sie forderte, im Doppelhaushalt 2019/2020 davon knapp 800 auf zehn Jahre zu begrenzen. Damit solle der Abgang der geburtenstarken Jahrgänge in die Rente ausgeglichen werden, so die haushalts- und finanzpolitische Sprecherin der Fraktion, Franziska Schubert, am Donnerstag in Dresden. dpa/nd