Pechau. Einen rund 1000 Jahre alten slawischen Burgwall legten Archäologen südlich von Pechau bei Magdeburg frei. »Auf einer Fläche von rund 700 Quadratmetern konnte die Struktur der mittelalterlichen Anlage rekonstruiert werden«, so Projektleiterin Dietlind Paddenberg am Donnerstag. Der Burgwall zähle zu den am besten erhaltenen Kulturdenkmalen der mittelslawischen Zeit. dpa/nd