Chinesische Rakete auf dem Weg ins All Foto: dpa/Yang Xiaobo

China will mit einem Satelliten Sonnenlicht auf die Großstadt Chengdu reflektieren. Eine Idee wie aus einem Buch von Jules Verne, oder?

Ja, klingt wie Science-Fiction. Man müsste gewaltige Parabolspiegel platzieren, eine Art riesigen Schirm, der sich in der Höhe entfaltet.

Da könnte man Origami-Künstler gebrauchen.

Das Falten ist überhaupt wichtig in der Raumfahrt. Alles muss ja platzsparend nach oben. Was auch mal getestet wurde: Segelflug im All, angetrieben vom Sonnenwind. Dafür bräuchte man sehr große Segel, die sich erst im Weltraum entfalten. Eine dünne, reflektierende Folie. Das gleiche Prinzip wie jetzt beim künstlichen Mond.

Die angeblich angepeilte Höhe von 500 Kilometern wäre verblüffend niedrig.

Dort würde der Reflektor schneller kreisen, als die Erde sich dreht. Eine bestimmte Stelle wür...