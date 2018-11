Die konzentrisch angeordneten Platten können im Inneren des Kreises die Effizienz von Wellenkraftwerken deutlich steigern. Foto: C. Li et al., APS

Der Ausbau regenerativer Energien ist nötig, um den Ausstoß von Kohlendioxid zu begrenzen und die Folgen des Klimawandels in erträglichen Grenzen zu halten. Während Windkraft und Solarenergie in den letzten Jahren stark gewachsen und global weiter auf dem Vormarsch sind, hat die Wasserkraft jedoch mit steigenden Widerständen zu kämpfen. In den großen Industrienationen scheinen ihre Möglichkeiten weitgehend erschöpft. In Entwicklungsländern hingegen stehen die oftmals riesigen Staudammprojekte in Konkurrenz zum Umwelt- und Artenschutz oder führen zur Vertreibung vieler Menschen. Weniger kontrovers wäre die Gewinnung von Energie aus Wellen und Gezeiten. Diese Technologien stecken aber leider immer noch in den Kinderschuhen.

Ein Forscherteam der Universität Xiamen in China hat nun eine pfiffige Methode ersonnen, wie man die Energie von Wellen konzentrieren kann. Ein Problem bei Wellenkraftwerken liegt schließlich darin, dass sich die...