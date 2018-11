Einige heutige Ameisenarten leben eng mit bestimmten Pflanzen zusammen: Sie nutzen zum Beispiel Dornen als Verstecke oder trinken Nektar und andere Pflanzensäfte. Von dieser Beziehung profitieren beide Seiten. Denn die Ameisen sind oft zugleich Fressfeinde vieler Pflanzenschädlinge oder sie helfen unfreiwillig bei der Verbreitung der Pflanzensamen. Wie eine Untersuchung von US-Wissenschaftlern vom Field Museum of Natural History in Chicago zeigt, entstanden die ameisengerechten Anpassungen der Pflanzen erst in der Erdneuzeit, die vor 66 Millionen Jahren begann. dpa/nd