Punkclub auf der Oranienstraße, Berlin, 1982 Foto: Olaf Ballnus

Ist Punk ein Fall für die Kulturindustrie? Natürlich: John Lydon aka Johnny Rotten und Sid Vicious wussten es vermutlich lange, bevor sie den ersten Akkord von »Anarchy in the UK« anschlugen: »Rrrrright nooow, ha, ha, ha... I am an anti-Christ, I am an anarchist«, hießen die ersten Textzeilen, lässig-arrogant rausgerotzt. Wenig später standen die Sex Pistols mit ihrem Album »Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols« an der Spitze der UK-Album-Charts. Ein Marketingerfolg ohne Beispiel und ein Beleg dafür, dass selbst die Ästhetik des Punks, die in Form und Inhalt eine Antiästhetik war und sich der Zerstörung des Bestehenden verschrieben hatte, doch dem verhaftet blieb, wovor sie fliehen wollte: dem Fetisch der Warenwelt.

Punk war die erste Jugendbewegung, der das Utopische fehlte, was sich auch in der Rezeption niederschlägt: Während über ’68 und die RAF, über Hippies und Pop tonnenweise Bücher und Filme in Archiven lagern o...