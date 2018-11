Hoffmann forderte stattdessen, die Hartz-IV-Leistungen zu erhöhen und Sanktionen abzumildern. Auch dürften Arbeitslose nicht schon nach einem Jahr in Hartz IV rutschen. LINKEN-Fraktionschef Dietmar Bartsch rief SPD und Grüne zu gemeinsamen Beratungen auf, wie das Hartz-IV-System durch ein besseres System abgelöst werden könne.

Bei den Gewerkschaften stoßen diese Pläne zur Hartz-IV-Reform auf Ablehnung. Arbeitslose nicht mehr zur Aufnahme von Arbeit zu bewegen, sei «keine gute Idee», sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Rainer Hoffmann, den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Samstag. Die Grünen wollten eine staatliche Leistung ohne Bedingungen zahlen und ohne Perspektiven für den Arbeitsmarkt. «Das wollen die meisten gar nicht». Wir sollten die Menschen nicht ausmustern«, so Hoffmann. Arbeit sei mehr als Broterwerb und wichtig für den sozialen Zusammenhalt.

Frankfurt am Main. Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck hat seine Plänen für eine Abschaffung des bestehenden Hartz-IV-Systems verteidigt. Es handele sich um «ein Zukunftskonzept für eine verunsicherte Gesellschaft, die durch den Wandel der Arbeitswelt noch unsicherer wird», sagte Habeck der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Auf ein erschüttertes Grundvertrauen müsse der Sozialstaat mit einem Garantieversprechen antworten.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

SODI und UGEAFI arbeiten in der DR Kongo Hand in Hand

Weltfriedensdienst kooperiert in Simbabwe mit der Kleinbauernorganisation TSURO

INKOTA unterstützt in Vietnam die Thai-Bevölkerung nach ihrer Umsiedlung

Die militärischen Auseinandersetzungen mit den Palästinensern im Gazastreifen provoziert eine politische Krise in Israel

Kanzlerin war in Chemnitz für eine Bürgerdialog zu Gast / 1000 Rechtsextreme marschierten erneut in der Stadt auf

Das soziokulturelle Projekt «HaSi» in Halle bereitet sich auf Räumung vor / Keine Mehrheit für Rettung im Stadtrat

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!