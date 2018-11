Der Künstler Stefan Weiller reist seit zehn Jahren mit einen Kunstprojekt mit wohnungslosen Menschen durch Deutschland. Mit der »Winterreise« verbindet er Schuberts Musik mit Geschichten Betroffener vor Ort. Nach mehr als 30 Städten ist Zwickau am Dienstag die letzte Station. Insgesamt traf Weiller mehr als 400 Menschen, die ihm einen Einblick in ein Leben voller sozialer Not, Armut und Wohnungslosigkeit gewährten. Das Projekt habe ihn in die Not einer Wohlstandsgesellschaft schauen lassen, die um Solidarität ringe, aber zugleich an Verteilungsgerechtigkeit zu scheitern drohe, sagte er. dpa/nd