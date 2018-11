Was uns Angst macht, macht schön. Schön ist: einer Idee Gestalt zu geben. Angst ist eine Idee: sich von der Welt abzuwenden. Das Theater des Ulrich Rasche zeigt und weckt solche Angst. In diesem Sinne ist es schön.

Sein maschineller, drehscheiben-eiserner Untergrund zerfräst jede beschönigende Atmosphäre. Am harten Überton der wuchtigen Chöre zerschellt jeder falsche Ton. Zunge und Atem sind wie ein Streckbett, und die Worte, wie Klumpen aus dem Hirn geschlagen - sie ziehen sich hin, als fürchteten selbst sie, was sie sagen wollen: Wahrheit. Der Rumor fortwährender rhythmischer Bewegung zerstampft jede sentimentale Rührung. Dieses Theater ist schön auch im Sinne des entscheidenden Widerspruchs, in dem Kunst lebt: Ästhetik vernichtet Geist. Denn so viel Finsternis da drückt - sie leuchtet auch; so viel Bedrückung lastet - sie ist auch berückend; so sehr unerträglich dieses Theater uns entgegenprallt - es ist auch ein Genuss.

Am Schauspie...