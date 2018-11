Rechtzeitig hatte Herr Mosekund daran gedacht, einen Adventskalender zu erwerben. In einem Fachgeschäft im Stadtzentrum wählte er bedachtsam seinen Lieblingskalender aus und begab sich auf den Heimweg. Als er, erfüllt von Vorfreude auf das allmorgendliche Kalenderritual, in der S-Bahn saß, ertönte bei der Einfahrt in die nächste Station die obligatorische Ansage: »Achtung, Türen können automatisch öffnen!« Um Gottes willen, bloß das nicht, dachte Herr Mosekund, drückte erschrocken den Adventskalender an sich, verließ die Bahn und lief den Rest des Weges nach Hause.