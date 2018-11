Potsdam. Gackernd, gurrend und flügelschlagend - so sehen Rassegeflügelzüchter ihre Schützlinge gern in Aktion. Rund 3000 Berliner und Brandenburger sind Mitglied im Landesverband. »Wir lieben alles, was Federn hat und schön aussieht«, sagte der Vorsitzende Rolf Graf vor der am Wochenende in Paaren/Glien (Havelland) stattfindenden Rassegeflügelschau. Die Vögel zeigen sich in allen Farbschattierungen, sind klein wie Zuchttauben oder bis zu 70 Zentimeter hoch wie die Brahma-Hühner.

Foto: Für die Rassegeflügelzucht interessieren sich Graf zufolge auch immer mehr jüngere Leute. »Mit zwei bis drei geschenkten Pärchen fängt es meist an.« Dann könne man live erleben, wie aus einem Ei ein Küken schlüpft und sich zu einer Henne oder einem Hahn entwickle. Das Füttern, das Säubern der Ställe und die Tierbetreuung fördere das Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen. Kinder fänden Gefallen an dem Hobby, wenn Verwandte es ihnen nahebrächten. dpa/nd Foto: dpa/Julian Stähle