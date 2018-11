Potsdam. Die Ausstellung mit rund hundert Gemälden, Zeichnungen und Aquarellen des Neoimpressionisten Henri-Edmond Cross (1856-1910) im Potsdamer Museum Barberini findet zum Auftakt großen Zuspruch. Bereits kurz nach Eröffnung seien mehrere Hundert Besucher gezählt worden, teilte das Museum am Samstag mit. »Die Gäste unserer Eröffnung waren begeistert von den unglaublich farbintensiven Gemälden«, erklärte Museumsdirektorin Ortrud Westheider. Anfang des 20. Jahrhunderts galt Cross als einer der wichtigsten Vertreter der französischen Malerei und war Vorbild vieler Avantgardekünstler. Die Schau ist noch bis zum 17. Februar 2019 zu sehen. dpa/nd

