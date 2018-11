Berlin. Unterstützer des linken Sammlungsprojektes »Aufstehen« haben am Samstag in mehreren deutschen Städten gegen eine Erhöhung der Militärausgaben protestiert. Die Kundgebungen fanden unter dem Motto »Würde statt Waffen« hauptsächlich vor Parteibüros von SPD und CDU statt. In Berlin versammelten sich etwa 200 Anhänger der maßgeblich von der Linksfraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht gegründeten Initiative vor dem Willy-Brandt-Haus der SPD und dem Sitz der CDU. In Hamburg kamen rund 100 Protestierer vor dem Kurt-Schuhmacher-Haus der Sozialdemokraten zusammen. Auch in Saarbrücken, München und Dortmund gab es im Rahmen des bundesweiten Aktionstages Kundgebungen. seb