In den kommenden Nächten werden in Berlin Minusgrade erwartet - doch Ersatzräume für Obdachlose in den Berliner U-Bahnhöfen gibt es immer noch nicht. Auch vier Wochen nach einer grundsätzlichen Einigung zwischen der BVG und Sozialsenatorin Elke Breitenbach (LINKE) scheiterte die Suche nach geeigneten Räumen bisher am mangelnden Brandschutz. »Wir suchen nach einer Lösung, die allen Seiten gerecht wird«, sagte Karin Rietz, Sprecherin der Sozialverwaltung am Sonntag.

In den vergangenen Jahren hatte die BVG bestimmte U-Bahnhöfe im Winter nachts für Obdachlose geöffnet. Dies...