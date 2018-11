Innerhalb einer halben Stunde haben in der Nacht zu Sonntag in Marzahn mehrere Müllcontainer und Autos in der Allee der Kosmonauten, der Marzahner Chaussee und der Beilsteiner Straße gebrannt. Die Polizei gehe von Brandstiftung aus, teilte sie am Sonntag mit. Niemand sei verletzt worden, die Brände konnten alle schnell gelöscht werden, hieß es. Passanten hatten die Feuerwehr alarmiert. In der Nähe der Brandorte wurde ein tatverdächtiger 25-jähriger Mann festgenommen. dpa/nd