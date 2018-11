Dresden. Der extrem trockene Sommer mit niedrigen Wasserständen hat der Sächsischen Dampfschifffahrt erhebliche Umsatzverluste beschert. Das Minus schlägt nach Unternehmensangaben mit rund 2,2 Millionen Euro zu Buche. Zwar hofft die Dampfschifffahrt auf das Weihnachtsgeschäft. »Wir werden aber auf jeden Fall ein negatives Jahresergebnis haben«, erklärte Sprecher Robert Rausch. An 120 Tagen waren die Schiffe nur eingeschränkt unterwegs, an acht Tagen musste der Verkehr komplett eingestellt werden. Für 130 Mitarbeiter der Tochterfirma Elbezeit wurde Kurzzeit beantragt. dpa/nd

