Düsseldorf. Das jahrelange Anwachsen der Rockerszene in Nordrhein-Westfalen scheint vorbei. Die Polizei registrierte im September 2154 Rocker - und damit etwas weniger als im Vorjahresmonat (2166). Das geht aus einem Lagebild des Landeskriminalamts hervor. Es kam auch zu Verschiebungen in der Szene: Während Bandidos (863 Mitglieder), Hells Angels (294) und Gremium MC (373) Mitglieder verloren, legten die Freeway Riders (398) und der Brothers MC (109) zu. Von 2010 bis 2016 hatte sich die Zahl der Rocker in NRW von 520 auf 2100 mehr als vervierfacht. dpa/nd