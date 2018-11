Dortmund. Nach einem rekordverdächtig kurzen Hafturlaub sitzt ein Wuppertaler wieder hinter Gittern. Als er den Urlaub in Bielefeld antrat, habe er es sehr eilig gehabt, so die Polizei. Auf der A 1 sei er eine Stunde später mit Tempo 131 statt erlaubter 80 Kilometer pro Stunde geblitzt worden. Polizisten stoppten den 53-Jährigen. Der hatte Pass und Urlaubsschein dabei, aber keinen Führerschein. Den reiche er gern nach, sagte er. Die Nachfrage im Gefängnis ergab: Der Mann verbüßt 80 Tage Haft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Urlaub wurde nach 68 Minuten widerrufen. dpa/nd

