Die Bundesregierung hat beschlossen, Gesetzentwürfe und die dazu eingereichten Stellungnahmen von Verbänden auch künftig öffentlich zu machen. Auf seiner letzten Sitzung entschied das Kabinett am Freitag, die Entstehung von Gesetzen wie bereits in der letzten Wahlperiode auf diese Weise nachvollziehbarer zu machen. Jan Korte, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der LINKEN im Bundestag, hatte mehrere Anfragen dazu an die Regierung gestellt und sieht sich nun in seinem Anliegen bestätigt. Es gehe um viel, sagt Korte gegenüber »nd«. Die Bevölkerung und die Abgeordneten hätten ein Recht darauf zu wissen, wer Einfluss auf Gesetzesvorhaben nimmt und an welcher Stelle eines Gesetzentwurfs das geschehen ist.

In der letzten Wahlperiode hatte die Große Koalition eine solche Regelung eingeführt - 2017 und wohl unter dem ...