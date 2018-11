Athen. Linksextreme haben sich am Samstagabend in Athen Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Zuvor hatten viele tausend Menschen bei weitgehend friedlichen Demonstrationen an den Studentenaufstand gegen die griechische Militärdiktatur vor 45 Jahren erinnert. Später errichteten Autonome im studentischen Stadtteil Exarchia Straßensperren, zündeten Mülltonnen an und warfen mit Steinen und Brandsätzen. Die Polizei setzte Tränengas ein, bereits am frühen Abend gab es mehrere Festnahmen. dpa/nd