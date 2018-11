Die bekannten Prager Plätze, vom Wenzelsplatz über den Altstädter Ring bis zur Kleinseite, füllten sich am Wochenende mit Zehntausenden Demonstranten, die den Rücktritt des Premierministers und ANO-Chefs Andrej Babiš forderten. Präsident Miloš Zeman, der sich stets schützend vor den Regierungschef stellt, solle die Burg räumen. Prag steckt in einer ernsthaften Krise. Seit über zwei Jahren wird gegen Babiš wegen Veruntreuung von EU-Mitteln ermittelt, die europäische Antikorruptionsbehörde OLAF hat sich in das Verfahren eingeschaltet. Babiš wird vorgeworfen, von der EU zwei Millionen Euro Subventionsgelder für den Ausbau des Wellnesszentrums »Storchennest« bekommen zu haben. Diese Fördermittel sind aber für kleine und mittlere Unternehmen gedacht, nicht für Großkonzerne wie Agrofert des Agrarmilliardärs. Aktuelle Aussagen seines Sohnes belasteten den Regierungschef erneut, weshalb der versucht, den in der Schweiz lebenden 35-Jährigen mun...

