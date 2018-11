Mit hängenden Schultern und gesenkten Köpfen schleppten sich die geschlagenen deutschen Rugbykolosse in Marseille vom Feld. Nachdem der Traum von der erstmaligen WM-Teilnahme durch eine 10:29-Niederlage gegen Kanada endgültig geplatzt war, war die Enttäuschung nicht zu übersehen. Statt 2019 in Japan zu einem WM-Duell mit den legendären »All Blacks« anzutreten, blicken Verband und Mannschaft nun in eine ungewisse Zukunft.

»Wir haben sicher nicht unser bestes Spiel gemacht, das ist etwas enttäuschend«, räumte Trainer Mike Ford ein. Bis zum Halbzeitstand von 7:10 hatte sein Team dank einer kämpferischen Defensivleistung gut mitgehalten. Doch dann war der Druck des Gegners zu stark. »Die Kanadier ha...