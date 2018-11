In der Nations League verlor die Türkei gegen Schweden 0:1. Foto: imago/Depo Photos

Keine Heim-EM 2024, keine WM-Teilnahme seit 2002 und jetzt das nächste sportliche Desaster: Die fußballverrückte Türkei ist nach ihrem Abstieg in die C-Division der Nations League in ihrer Ehre gekränkt. Doch das 0:1 (0:0) gegen Schweden, das den Sturz in Europas Drittklassigkeit perfekt machte, könnte im laufenden Umbruch auch ein Wendepunkt sein.

Mircea Lucescu, der rumänische Trainer der Türkei, gab sich der Niederlage zum Trotz kämpferisch. »Wir werden vorankommen, wir arbeiten sehr gut«, sagte er nach dem vorerst letzten Spiel der Türkei in der B-Liga in Konya: »Das wird nicht einfach. Wir sind eine sehr junge Mannschaft.« Dem Team fehle also die Reife, meint der Trainer. In der Tat war die Startelf um den früheren Bundesligaspieler Hakan Calhanoglu gegen Schweden im Durchschnitt nur 25,8 Jahre alt. Doch es gibt im Weltfußball durchaus jüngere und bessere Team...