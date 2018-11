Foto: fotolia/scyther

Apple hat am Sonntag in bester Lage auf dem Champs-Élysées in Paris einen neuen Flagship-Store eröffnet. »Die Energie in Paris ist elektrisch«, erklärte die Vizechefin des Handelsbereichs des US-Konzerns, Angela Ahrendts. »Ich hoffe, dass alle Besucher inspiriert werden, ihre kreative Neugierde zu erschließen und etwas Neues zu lernen.«

Die Geschäftseröffnung in einem altehrwürdigen Gebäude aus der Haussmann-Zeit im 19. Jahrhundert sieht nach einer weiteren globalen Expansion von Apple aus. Aber jüngste Indikatoren deuten darauf hin, dass der neue Nobelladen im Nachhinein den Scheitelpunkt der Dominanz des Silicon-Valley-Konzerns in der Technologiewelt darstellen könnte. Die Wachstumsaussichten haben sich in letzter Zeit nämlich spürbar verschlechtert. Prognosen deuten auf ein geringes Wachstum der iPhone-Umsätze und eine weltweite Marktsättigung hin.

Zahlen wichtiger Zulieferer machen dies deutlich: So hat der iPhone-Auftrag...