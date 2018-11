Berlin. Es sind manchmal wenige Worte, die Parteien bis in die Grundfesten erschüttern können. »Fördern und Fordern« ist im Falle der SPD so eine Formulierung, oder kürzer und prägnanter: Hartz IV. Denn gerade diese Säule der Agenda 2010 hat potenzielle und tatsächliche Wähler in Scharen von den Sozialdemokraten weggetrieben - vom »Fördern« kam bei denen nichts rüber, stattdessen ein gnadenloses Sanktionsregime und ein ausufernder Niedriglohnsektor, der vor allem durch die Drohkulisse des sozialen Absturzes funktioniert. Nun werden Rufe nach Abschaffung v...

