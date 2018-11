Iranische nördliche Folkloremusik: Sängerin Atefeh Moghimi mit ihrer Band Foto: Zeitgenössische Oper Berlin/Yuliya Boyd,

Die Berliner Villa Elisabeth war neulich mit Perserteppichen ausgelegt und ausgefüllt von Frauenstimmen aus Iran. Neun persische Sängerinnen aus verschiedenen Regionen Irans waren dort zu Gast, um Konzerte zu geben. In Iran dürfen sie öffentlich nur für Frauen singen. Manche hatten bisher ihre Heimat nie verlassen, einige waren schon in Europa aufgetreten. Und etwa 5000 Kilometer weit weg von Iran kamen sie zu einem großen Ensemble zusammen. Ermöglicht hat dies die iranische Musikethnologin Yalda Yazdani, die momentan in Deutschland ihre Doktorarbeit schreibt.

Sie ist mit Andreas Rochholl von der Zeitgenössischen Oper Berlin nach Iran gereist und hat an jeder Ecke schöne Frauenstimmen ausgesucht, die lange darauf warteten, gehört zu werden. Dabei haben sie kurze Filmporträts von den Sängerinnen gedreht, die sie in ihrer Umgebung zeigen - im Gebirge im Westen Irans, in einer Moschee im Herzen des Landes oder auf einem Teheraner Dac...