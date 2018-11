Angesichts des dramatischen Mangels an bezahlbaren Wohnungen in Ballungsräumen drängen die Grünen auf die Einführung einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit (NWG). Am Montag erläuterten die finanzpolitische Sprecherin Lisa Paus und ihr für Wohnungspolitik zuständiger Fraktionskollege Chris Kühn eine Studie zur Machbarkeit und zu den möglichen Effekten dieses Instruments, das 1990 von der Bundesregierung unter Helmut Kohl (CDU) abgeschafft wurde.

Mit einer durch Direktzuschüsse und steuerliche Anreize finanzierten NWG sollen ausschließlich dauerhaft preiswerte Wohnungen gefördert werden. Denn der klassische soziale Wohnungsbau, den die Bundesregierung jetzt wieder ankurbeln will, sieht lediglich eine auf 20 bis maximal 30 Jahre befristete Mietpreis- und Belegungsbindung vor. Werden die Wohnungen dann wieder dem freien Markt übergeben, führt das zu entsprechenden Mietsprüngen. Dass dieses Fördermodell kaum geeignet ist, der dramatischen Knap...