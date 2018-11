Wegen des niedrigen Wassers auf dem Rhein können Tankschiffe derzeit nur einen kleinen Teil ihrer Kapazität transportieren. Foto: dpa/Christophe Gateau

Noch ist es nicht so weit, dass der Rhein trockenen Fußes durchquert werden kann, aber sichtbar ist es: In Köln, Düsseldorf, Duisburg, überall am Rhein herrscht nach dem langen, trockenen Sommer extremes Niedrigwasser. Zwar sind die Fahrrinnen für die großen Binnenschiffe befahrbar, aber nicht unter voller Auslastung. Besonders problematisch ist das für die knapp 140 Tankschiffe in Deutschland. Ein gewöhnliches Tankschiff fasst 1200 Tonnen, wegen des niedrigen Wassers können viele aber nur mit einem Viertel oder einem Fünftel der Kapazität beladen werden. Um die Menge eines Tankschiffes zu transportieren, braucht es laut Mineralölwirtschaftsverband etwa 70 Tanklaster oder 20 Kesselwagen auf der Schiene. Doch es stehen nicht ausreichend Lkw und Waggons zur Verfügung. Genug Treibstoff sei da, nur bekomme man ihn nicht aus den Raffinerien - besonders betroffen sind Karlsruhe, Köln und Gelsenkirchen. Hier hat die Industrie auf den Schiffst...