Berlin. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat Bestrebungen der CDU kritisiert, ihr die Gemeinnützigkeit abzuerkennen. »Über die Gemeinnützigkeit einer Organisation entscheidet das Finanzamt und nicht die CDU«, sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner am Montag. Am Wochenende hatte das »Handelsblatt« berichtet, der CDU-Bezirksverband Nordwürttemberg von Verkehrsstaatssekretär Steffen Bilger fordere in einem Antrag für den CDU-Parteitag im Dezember, der DUH die Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Die Umwelthilfe spielt eine zentrale Rolle in der Debatte um Fahrverbote für Dieselautos in deutschen Städten und hat vor Gericht in den vergangenen Monaten bereits mehrfach Fahrverbote durchgesetzt. AFP/nd