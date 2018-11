New York. Die Hinweise darauf, dass die neuen iPhone-Modelle weniger populär sind als von Apple erwartet, verstärken sich. Der Konzern habe in den vergangenen Wochen die Produktionsaufträge sowohl für die beiden Top-Modelle iPhone XS und XS Max sowie auch für das etwas günstigere iPhone XR gesenkt, schrieb das »Wall Street Journal« am Montag. Apple selbst hat angekündigt, sich künftig nicht mehr zu Absatzzahlen zu äußern, und will wie Rivale Samsung nur noch Angaben zum Umsatz machen. dpa/nd