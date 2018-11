Was soll das sein

Bonn. Nach massiven Ernteeinbußen wegen der Dürre sind die Kartoffelpreise um mehr als die Hälfte gestiegen. Derzeit müsse der Kunde im Supermarkt für Kartoffeln in Kleinverpackungen rund 84 Cent pro Kilogramm zahlen, während der Preis vor einem Jahr bei 55 Cent gelegen habe, wie der Agrarmarkt-Informationsdienst in Bonn berichtete. Im Frühjahr könnten die Preise weiter steigen. Die verarbeitende Industrie beklagte eine Kartoffelernte, die mit rund 8,7 Millionen Tonnen einen »historischen Tiefstand« erreicht habe. Die Versorgung der Unternehmen sei »nicht klar vorhersehbar«, so ein Sprecher des Branchenverbands BOGK. dpa/nd