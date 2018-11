Berlin. Der neu aufgelegte Mordprozess um ein illegales Autorennen auf dem Berliner Kurfürstendamm, bei dem ein unbeteiligter Pkw-Fahrer gestorben ist, begann am Montag vor dem Landgericht Berlin. Zu Verhandlungsbeginn verweigerten die 27 und 29 Jahre alten Beschuldigten die Aussage. Eine andere Strafkammer des Gerichts hatte im Februar 2017 bundesweit erstmals in einem derartigen Fall lebenslange Haftstrafen wegen Mordes gegen die Raser verhängt. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil im März 2018 aufgehoben und die Neuverhandlung angeordnet, ein zweiter Prozess war im August wegen Befangenheit der Richter geplatzt. Bei dem Rennen in der Nacht zum 1. Februar 2016 war es an einer Kreuzung zum tödlichen Zusammenstoß mit dem Pkw eines 69-Jährigen gekommen. dpa/nd