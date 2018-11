Berlin. Bundespolizisten haben am Wochenende an Berliner Bahnhöfen Dutzende Messer und potenzielle Hiebwaffen beschlagnahmt. Bei den Kontrollen in den Nächten zu Samstag und Sonntag seien 55 Messer, Reizstoff und Schraubendreher sichergestellt worden, teilte die Behörde am Montag mit. Aufgedeckt wurden auch 93 Straftaten - zumeist Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Eine Allgemeinverfügung verbietet seit 1. November Freitag- und Samstagnacht das Mitführen von Waffen und gefährlichen Gegenständen in S-Bahn- und Regionalzügen und auf den Bahnhöfen zwischen Zoo und Lichtenberg. dpa/nd